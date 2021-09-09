Hindistan'da dang humması vakaları artıyor

Hindistan'da dang humması vakaları artıyor.

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09/09/2021

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Hindistan'da dang humması vakaları artıyor

Hindistan'da dang humması vakaları artıyor. Hastalığın özellikle Uttar Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yayıldığı gözlemlendi. Yoğun viral ateşe neden olan hastalıktan geçen hafta 40'ı çocuk 68 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da dang humması hızla yayılıyor, her gün onlarca kişi hastanelere başvuruyor.

En fazla vakanın görüldüğü, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te geçen hafta 40'ı çocuk 68 kişi hayatını kaybetti.

İzolasyon birimleri kuruldu

Virüs, eyaletin birkaç bölgesini sardı. Hastanelerde dang humması hastaları için özel izolasyon birimleri kuruldu.

Ayrıca virüsü önlemek için devlet tarafından evlere ilaçlama birimleri gönderiliyor.

Yüksek ateş belirtisiyle ortaya çıkan dang humması, kaslarda ve eklemlerde yoğun ağrılara neden olabiliyor.

Yağış döneminde çoğalıyor

Virüs insanlara Aedes Aegypti türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Bu sivrisinekler tropik iklimin hakim olduğu büyük şehirlerde, uzun süren yüksek sıcaklıkların ardından gelen aralıksız yağışlarda çoğalıyor.

Her yıl dang hummasından dünya genelinde, çoğu çocuk yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

09/09/2021 15:39
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TAGS: Hindistan, dang humması, vaka
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