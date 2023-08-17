Hindistan'da doktorlar ucuz ilaç yazma zorunluluğuna tepkili

Hindistan Tabipler Birliği (IMA), hükümetin "ucuz ilaç yazma dayatmasına" tepki gösterdi.

Devlete bağlı Ulusal Tıp Komisyonu'nun (NMC) cuma günü yayımladığı yönerge, IMA'dan tepki topladı.

Yönergede, doktorlara lisanslandırılmış markalı ilaçlar yerine jenerik ilaçları yazmaları talimatı verildi.

Doktorlarsa jenerik ilaçların kalite kontrol süreçlerinin güvenilmez olduğuna dikkat çekerek, bunları yazmanın ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğini söyledi.

IMA'nın pazartesi günü yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kalite kontrol çok zayıf. Jenerik ilaçların kalitesine dair neredeyse hiçbir garanti yok ve kalite güvencesi olmadan reçete edilmesi hastanın sağlığına zarar verebilir.

NMC ise markalı ilaçlara kıyasla jenerik ilaçların ortalama yüzde 30 ila yüzde 80 daha ucuz olduğunu ve bunun ilaçlara erişimi kolaylaştıracağını belirterek, atılan adımı savundu.

Jenerik ilaç, marka patenti alınmış ilaçların ruhsat süreleri sona erdiğinde pazara sürülen, lisanslı ilaçla aynı etken maddeye sahip ürünler için kullanılan bir sınıflandırma.

IMA Başkanı Şarad Agarwal, jenerik ilaçların düşük kalitede olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Ateşi çıkan bir hastanın kliniğime geldiğini ve ona jenerik ilaç yazdığımı varsayalım. Hasta da bunu alıp iyileşmeyecek, sonra da kendi isteğiyle ya da tanıdıklarının tavsiyesiyle markalı bir ilaca yönelecek. Bu durumda doktorun itibarına gelecek zararı bir düşünün.

Kuruluşun eski başkanı Johnrose Austin Jayalal da yeni yönergeye tepki göstererek, "Jenerik ilaçların sadece yaklaşık yüzde 2'si kalite testinden geçiriliyor. Bu nedenle hayatımda hiç jenerik ilaç almadım" dedi.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'ın aktardığına göre Hindistan, dünyanın en büyük jenerik ilaç tedarikçisi konumunda. Ülke, geçen yıl en az 17 milyar sterlin (yaklaşık 585,5 milyar TL) değerinde jenerik ilaç ihraç etti, bu da küresel çaptaki jenerik ilaç tedarikinin yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.

Söz konusu ihracatın çoğu, Dünya Sağlık Örgütü'nün sertifikalandırdığı büyük şirketler tarafından gerçekleştirilse de Hindistan'da jenerik ilaçlar için kalite testi yapacak altyapıya veya teknik beceriye sahip olmayan binlerce küçük üretici var.