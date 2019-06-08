Hindistan’da facia! 26 ölü, 57 yaralı

Yetkililer birçok kişinin çöken yapılar, devrilen ağaçlar, yıkılan duvar ve yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medya 30'dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğunu; 16 evin de yıkıldığını duyurdu.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath,hayatını kaybedenlerin ailelerine ekonomik anlamda destek olunacağını; zarar görenlere de yardımda bulunulacağını söyledi. DHA