Hindistan'da Google'a 161 milyon dolar para cezası verildi

Hindistan, Android işletim sistemini kullanarak pazarda tröst olmaya çalıştığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi.

Hindistan Rekabet Komisyonunca yapılan açıklamada, teknoloji devi Google, Chrome, YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlandı.

Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı.

Analistler, düzenleyicinin emrinin Google'ın pazardaki büyüme hızını azaltabileceğini düşünüyor. Konuyla ilgili Google tarafından henüz açıklama yapıldı.

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23/10/2022 18:29