Hindistan'da günlü vaka sayısı 100 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 bin 558 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67'ye ulaştı.

Ülkede en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı, ilk defa dün 100 bini aşarken, en yüksek seviye son olarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859 olarak kaydedilmişti.

Son 24 saatte 478 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 165 bin 101'e yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 57 bin 74 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle bugün itibarıyla alışveriş merkezleri, bar, sinema salonları ve ibadethanelerin geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Eyalette ayrıca hafta sonları ve hafta içi 20.00-07.00 arası sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.​​​​​​​

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da cumartesi günü itibarıyla günlük vaka sayıları Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Hindistan'da son günlerde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 47 bin 913 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi halinde tam kapanmaya gidilebileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edildi.

Eyalette, salgınla mücadele kapsamında PCR ve antijen testlerinin maliyetleri düşürüldü.

Ülkede yurt içi kaynaklı vakaların yüksek görüldüğü diğer eyaletler Karnataka (4991), Çhattisgarh (4174) ve Delhi (3594) olarak sıralanıyor.

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05/04/2021 17:36