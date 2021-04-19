Hindistan'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Koronavirüsün derinden vurduğu ülkelerin başında gelen Hindistan'da günlük vaka sayısı 273 bini geçti. Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan'da son 24 saatte 1619 kişi yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 178 bin 760'a yükseldi.

Son 24 saatte 273 bin 810 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyonu geçti.

30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyede

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 68 bin vakanın saptandığı Maharaştra, 30 bin 596 vakanın görüldüğü Uttar Pradeş ve 25 binden fazla vaka tespit edilen Delhi, en fazla vakanın kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 953 bin 821’e ulaştığı ülkede, 1 milyon 929 bin 305 kişinin tedavisi sürüyor.

Günlük vaka sayısı en yüksek ülke

2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumuna gelen Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Aşılamada 123 milyon geçildi

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 123 milyon 852 bin 566 doz olduğunu duyurdu.

COVID-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

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19/04/2021 10:04