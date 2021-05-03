Hindistan'da halk, cenazelerini karton tabutlarla taşıyor

Hindistan 12 gündür devam üst üste rekorların sonuncusunda 360 binden fazla yeni vaka bildirdi ve böylelikle ülkedeki toplam enfeksiyon sayısı 20 milyona ulaştı. Bununla birlikte ülkedeki hastanelerde yatak ve tıbbi oksijen kıtlığı devam ediyor. Morglarda ve krematoryumlarda yer bulamayan halk cenazelerini karton tabutlarda bekletiyor. Diğer taraftan, ulusal bir karantina ilan etmekte isteksiz davranan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi ise eyalet seçimlerinde kilit bir rol oynayan Batı Bengal’i kaybetti. Pandemiden ziyade seçimlere odaklanmakla suçlanan Başbakan, Assam eyaletinde iktidarı elinde tuttu, ancak başka yerlerde büyük kazançlar elde edemedi.

GERÇEK RAKAMLARIN 5 İLE 10 KAT DAHA YÜKSEK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hindistan son 24 saatte 368 bin 147 yeni vaka ile 3 bin 147 ölüm bildirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 19, 93 milyona ölü sayısı ise 218 bin 959'a yükseldi. Bununla birlikte, bilim insanları, 1,35 milyar nüfuslu ülkede gerçek sayıların resmi olarak açıklanandan beş ile 10 kat daha yüksek olabileceğini tahmin etti.

Fakat, Hindistan Sağlık Bakanlığı, yapılan testlerin sayısıyla ilgili pozitif vakaların 15 Nisan'dan bu yana ilk kez düştüğünü bildirdi. Bununla birlikte, hükümete tavsiyede bulunan bir bilim insanı ekibinin matematiksel modeline göre, virüs ülkede beklenenden daha hızlı yayıldığı için ülkedeki vakaların 3-5 Mayıs arasında zirve yapabileceği hesaplandı.

KARTON TABUTLAR KULLANILMAYA BAŞLANDI

Ülke, vakalardaki artışla uğraşırken hastaneler doldu, tıbbi oksijen kaynakları azaldı ve morglar ve krematoryumlar tükendi.

Bazı şehirlerde insanların cenazelerini götürmek için karton tabutlar kullandığı görüldü, hastanelerdeki yatak yetersizliği nedeniyle karton yataklar oluşturuldu.

Diğer taraftan, en az 11 eyalet ve sendika bölgesi, enfeksiyonları durdurmak için bazı kısıtlamalar getirdi, ancak Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti, ekonomik etkiden endişe duyarak ulusal bir tecrit uygulamaya isteksiz kaldı.

Michigan Üniversitesi'nden epidemiyolog Bhramar Mukherjee, "Yalnızca ulusal bir evde kalma düzeni ve tıbbi acil durum ilan edilmesi mevcut sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacaktır” ifadelerini kullanarak Başbakan Modi’yi eleştirdi.

MODİ TUTUMUNUN KARŞILIĞINI EYALET SEÇİMLERİNDE ALDI

Ancak, Modi’nin tutumu ülkedeki eyalet seçimlerinde ona olumsuz olarak yansıdı. Modi’nin partisi Batı Bengal eyaletindeki seçimleri kaybetti. Önemli bir savaş alanı olarak görülen Batı Bengal, agresif kampanyalara ve büyük mitinglere rağmen hiçbir zaman Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilmedi.



BATI BENGAL ÜÇÜNCÜ KEZ BANERJEE'Yİ SEÇTİ

Seçim komisyonu yetkilileri, 66 yaşındaki Mamata Banerjee'nin liderlik ettiği Trinamool Kongre Partisi’nin (TMC) 294 sandalyeli eyalet meclisinde 200'den fazla sandalye alarak üçte iki çoğunluğu kazanmasının ardından üçüncü kez Batı Bengal'in başbakanı olmaya hazırlandığını söyledi. Banerjee şu anda Hindistan'ın tek kadın eyalet başbakanı olarak görev yapıyor.

Bununla birlikte, yenilgiye rağmen BJP eyalette önemli kazanımlar elde etti ve ana muhalefet partisi oldu. 2016'daki son eyalet seçimlerinde kazanılan sadece üç sandalyeye kıyasla, bu yıl yaklaşık 80 sandalyeye ulaştı. Sonuçlar, Covid-19'un ikinci dalgasının Modi ve ülkedeki sağ için desteği etkileyip etkilemediğine dair bir test olarak görülüyor.

MODİ'YE SALGIN ELEŞTİRİSİ

Diğer taraftan ülkedeki rekor sayıda bildirilen Covid-19 vakalarına rağmen Modi ve diğer bölgesel politikacılar, Batı Bengal de dahil olmak üzere beş eyalet seçiminde kampanya yürüttü. Başbakan'ın pandemiyi birinci önceliği yapmak yerine seçimlere odaklandığı eleştirilerine yol açtı.

Bazı uzmanlar, federal seçim komisyonunu büyük kalabalığın sosyal mesafe ve maske takmaya ilişkin kuralları çiğnediği mitinglere ve oylamaya izin vermekle suçluyor. Modi'nin güçlü eleştirmenlerinden biri olan Banerjee, halka açık çok sayıda mitinge liderlik etmek terine gücü elinde tutmak için sosyal medya ve televizyonlar aracılığıyla tek kişilik bir kampanya yürüttü.

Seçim sonuçlarının yayınlanmasının ardından Modi, Pazar akşamı bir tweet ile Banerjee'yi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Merkez hükümet, insanların isteklerini yerine getirmek ve ayrıca Covid-19 salgınının üstesinden gelmek için Batı Bengal’e mümkün olan tüm desteği vermeye devam edecek.”

Diğer taraftan, Assam eyaletinde BJP iktidarı elinde tutmayı başardı. Tamil Nadu eyaletinde ise zafer, ana bölgesel muhalefet partisi DMK'nın oldu. Kerala eyaletinde, iktidardaki sol siyasi parti hükümeti kurmaya hazırlanırken, BJP liderliğindeki ittifak sandalye kazanmadı.

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03/05/2021 12:05