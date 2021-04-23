Hindistan'da hastanede patlama: 13 hasta öldü
Hindistan'da bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında, koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.
23/04/2021
Hindistan'da bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında, koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Vasai-Virar bölgesindeki bir hastanede patlama meydana geldi.
Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından yangın çıktı.
13 COVID-19 hastası öldü
Olayda, hastanede koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.
Patlama nedeniyle hastane kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma sürüyor
Hastanede bulunan diğer hastalar, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.