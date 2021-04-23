Hindistan'da hastanede patlama: 13 hasta öldü

Hindistan'da bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında, koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.

ads ads ads ads
23/04/2021

ads
ads
Hindistan'da hastanede patlama: 13 hasta öldü

Hindistan'da bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında, koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Vasai-Virar bölgesindeki bir hastanede patlama meydana geldi.

Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

13 COVID-19 hastası öldü

Olayda, hastanede koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.

Patlama nedeniyle hastane kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma sürüyor

Hastanede bulunan diğer hastalar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

23/04/2021 09:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Hindistan, Çift mutant, , koronavirüs, aşı, covid-19
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.