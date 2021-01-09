Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek yaşamını yitirdi
Hindistan’ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.
09/01/2021
Hint polisi, Maharaştra eyaletinin Bhandara kentinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde yangın çıktığını duyurdu.
Yangında 10 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve 7 bebeğin kurtarıldığını belirten polis yetkilileri, yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini kaydetti.
Hayatını kaybeden bebek lerin 1 ila 3 aylık olduğu kaydedildi.