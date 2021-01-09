Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek yaşamını yitirdi

Hindistan’ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.

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09/01/2021

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Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek yaşamını yitirdi

Hint polisi, Maharaştra eyaletinin Bhandara kentinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde yangın çıktığını duyurdu.

Yangında 10 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve 7 bebeğin kurtarıldığını belirten polis yetkilileri, yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden bebek lerin 1 ila 3 aylık olduğu kaydedildi.

09/01/2021 09:31
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TAGS: Hindistan, hastane, yangın, haberkıbrıs,
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