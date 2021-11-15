Hindistan'da hava kirliliği alarmı!

Hindistan Yüksek Mahkemesi, özellikle başkent ve çevresini etkisi altına alan hava kirliliği nedeniyle yetkililerden "evden çalışma" uygulaması da dahil acil önlemler almasını istedi.

Hindustan Times'ın haberine göre, mahkeme kararı, yetkililerin hava kirliliği ile mücadele kapsamında aldığı okulların kapatılması ve inşaat faaliyetlerinin 4 gün boyunca durdurulması gibi önlemlerin ardından geldi.

Mahkeme Başkanı NV Ramana ve beraberindeki iki hakim, başkentteki resmi dairelerin kapatılması ve evden çalışma uygulamasına geçilmesi; Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş’te iki hafta boyunca çiftçilerin anız yakmasının yasaklanması dahil atılacak somut adımları listeledi.

Bunların yanı sıra mahkeme heyeti, yetkilerden zorunlu olmayan araç trafiğinin durdurulması, endüstriyel kirliliğin azaltılması ve tozun sınırlandırılması için tedbir almalarını istedi.

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15/11/2021 19:05