Hindistan'da hayvanlara verilen isimler ortalığı karıştırdı

Dişi aslan, adını Hindu tanrısı Sita'dan alıyor. Erkek aslana ise 16. yüzyıl Babür hükümdarından Akbar ismi verildi.

Vishwa Hindu Parishad (VHP), dişi aslana bir tanrıçanın adını vermenin küfür olduğunu söyleyerek karşı çıktı.

Ayrıca aslanların aynı yaban hayatı parkında tutulmasına da itiraz edildi.

İki büyük kedi şu anda Siliguri bölgesindeki Kuzey Bengal Vahşi Hayvanlar Parkı'nda yaşıyor.

Perşembe günü mahkeme, hayvanlara "Hindu tanrıları, Müslüman peygamberler, Hristiyan şahsiyetler, Nobel ödüllü kişiler ve özgürlük savaşçılarının" adlarının verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yargıç Saugata Bhattacharya "Ona Bijli (yıldırım) ya da buna benzer bir isim verebilirdin. Peki neden Ekber ve Sita gibi isimler veriyorsun?" diye sordu.

Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile bağları olan VHP, şikayetinde ülkenin her yerinden aslan isimleriyle ilgili şikayetler aldığını iddia etti.