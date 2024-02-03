Hindistan'da inekleri keserek suçu Müslümanlara atan 4 aşırı Hindu milliyetçisi yakalandı

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03/02/2024

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Hindistan'da inekleri keserek suçu Müslümanlara atan 4 aşırı Hindu milliyetçisi yakalandı

Hindistan'da inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atan aşırı Hindu milliyetçisi grubun 4 üyesi yakalandı.

​​​​​​​Indian Express'in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinde polis, olaya dair, azınlıklara yönelik saldırılarıyla bilinen aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın liderinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, söz konusu kişilerin inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atmakla suçlandığını açıkladı.

Başmüfettiş Hemraj Meena ise konuya dair yaptığı açıklamada, olay yerinde Mehmood isimli bir Müslümanın fotoğrafının bulunduğu ancak bunun "komplo" olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

İnek başları, 16 ve 28 Ocak'ta Hindu hacıların Haridwar gibi dini yerlere gitmek için kullandıkları Kanwar Yolu'nda bulunmuştu.

03/02/2024 10:22
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TAGS: Hindistan’da inekleri keserek suçu Müslümanlara atan 4 aşırı Hindu milliyetçisi yakalandı
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