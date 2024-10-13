Hindistan'da inşaat alanında duvarın çökmesi sonucu 9 kişi öldü

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13/10/2024

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Hindistan'da inşaat alanında duvarın çökmesi sonucu 9 kişi öldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir fabrikanın inşaat alanında kazılan çukur nedeniyle duvarın çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Mehsana bölgesinde bir fabrika inşaatında yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur kazılırken göçük meydana geldiğini duyurdu.

Göçük nedeniyle çukurun yakınındaki duvarın çöktüğünü belirten polis, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

 

13/10/2024 16:28
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TAGS: Hindistan’da inşaat alanında duvarın çökmesi sonucu 9 kişi öldü
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