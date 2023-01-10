Hindistan'da kafasında boynuz çıkan kadın yardım bekliyor

Hindistan'da bir kadın kafasında çıkan "boynuzlar" sebebiyle zor günler geçiriyor.

Mimiya Bai Kori, "dayanılmaz ağrılara" sebep olan rahatsızlığın üç yıl önce başladığını söyledi. Başına gelenlerden bahsettiğinde çevresindekilerin ilk başta kendisine inanmadığını söyleyen Kori, boynuzlarını görenlerin şaşırdığını belirtti.

60 yaşındaki hasta şöyle konuştu:

Yaşadığım fiziksel ve psikolojik acıyı kimse anlayamaz. 3 yıldır çok kötüyüm. Yalvarmadığım kimse kalmadı. Hiç kimse beni dinlemiyor. Acı çekiyorum.

Yakınları da Kori'nin bu durumundan dolayı üzgün olduklarını ifade etti:

Buradaki doktorlar bize kentin en iyi uzmanlarına gitmemizi tavsiye etti. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamıyoruz.

Yaşlı kadın tedavi için uzman doktorlarla görüşüyor. Kori ameliyat olması gerektiğine karar verilmesi halinde devletten yardım beklediğini ifade etti.

Birleşik Krallık merkezli tabloid Metro'nun haberinde, Kori'nin rahatsızlığının doktorları şaşırttığı yazıldı.

Dr. Abhishek Jain'e göre yaşlı kadın Latince adı cornu cutaneum olan deri boynuzundan mustarip.

Bu boynuzların tabanında deri kanseri ya da deri kanseri öncüsü lezyon olabiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Metro, IFL Science

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 21:31