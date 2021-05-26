Hindistan'da Kovid-19 aşısından kaçan köylüler nehre atladı

Hindistan'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyen köylüler, sağlık ekiplerini görünce kaçıp nehre atladı.

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Sisauda köyünde cumartesi yaşanan olayda, sağlıkçılar yaklaşık bin 700 kişinin yaşadığı bölgeye gitti.Ancak gelen ekipleri gören yaklaşık 200 kişi, evlerinden kaçıp yakındaki Sarayu Nehri'nin kıyısına gitti. Sağlık ekipleri nehre yaklaşıp ikna girişiminde bulunsa da köylüler suya atladı.

Köylülerin boğulmasından korkan yetkililer, zorla aşı yapılmayacağı konusunda garanti verdi. Köyde, aşının aslında zehirli iğne olduğu yönünde bir söylentinin dolaştığı öğrenildi.

Yetkililerden Rajiv Şukla, o anları şöyle anlattı:

Bölge sakinlerini aşılamak için sağlık ekibiyle köye gittik. Ancak yaklaştığımızı görenler kaçtı. Onları durdurmak istedik ama nehre atladılar. Aşının önemini anlatmaya çalışsak da bizi kimse dinlemedi.



Endişeleri dindirmek için çok çabaladık. Ancak sadece 14 kişi aşı yaptırdı.

Üst düzey bir yetkili de köyde aşı farkındalığı kampanyası başlatılacağını bildirdi.

Sputnik International, köy sakinlerinden Guşan Kumar'la görüştü. "Köylüler sadece virüs bulaşan kişilerin aşılanması gerektiğini düşünüyor" diyen Kumar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Virüsten etkilenmeyen kişilerin de aşı yaptırmasının gerekmesi kafalarını karıştırıyor.

Kumar, köyde söylentilerin hızla yayıldığını ve aşıya duyulan korkunun bu yüzden arttığını sözlerine ekledi.

Independent Türkçe, Times of India, Sputnik International, Deccan Herald

Derleyen: Uğurcan Yıldız

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26/05/2021 13:02