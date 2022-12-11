Hindistan'da Mandous Kasırgası: 5 ölü

ads ads ads ads
11/12/2022

ads
ads
Hindistan'da Mandous Kasırgası: 5 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletini etkisi altına alan Mandous Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, Mandous Kasırgası, Tamil Nadu kıyılarını vurdu.

Tamil Nadu'da şiddetli yağışlara ve toprak kaymalarına neden olan kasırga nedeniyle 5 kişi öldü.

Kasırga ve yağışlardan ötürü yüzlerce ev zarar görürken, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 10 bin kişi barınaklara yerleştirildi.

Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan ancak daha sonra 55 kilometreye kadar gerileyen kasırga, "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştü.

Tamil Nadu'da eğitim öğretim faaliyetlerine birkaç gün ara verilmesi bekleniyor.

11/12/2022 11:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hindistan, Mandous Kasırga, ölü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.