Hindistan'da muson yağmurları 28 can aldı

"OneIndia"nın haberine göre, muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelandan dolayı 9 Temmuz'dan bu yana eyalette 28 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 87 bin kişi güvenli yerlere nakledildi.



Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğradı, 8 bölgede eğitime ara verildi.



Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sistemi zarar gördü, çok sayıda sefer iptal edildi.



Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından 17 Temmuz'da açıklanan raporda, 1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı bildirilmişti