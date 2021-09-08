Hindistan'da Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü (NİV) nedir

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi.

Yüksek oranda Covid-19 vakalarıyla sarsılan Kerala'da üç yıl içinde ikinci kez bir Nipah virüsü salgını rapor edildi.

Uzmanlar, yaptıkları araştırmalara dayanarak Güneydoğu Asya'da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgının başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan hastalığın aşısı bulunmuyor.

İklim değişikliği, habitat yıkımı ve plastik kirliliği ve kentleşme gibi nedenlerin yeni virüsleri ve farklı bir potansiyel pandemi tehdidini her geçen gün artıyor.

1998'de Malezya'daki bir Nipah virüsü salgını 100'den fazla kişiyi öldürdü. Araştırmacılar, orman yangınlarının ve yerel kuraklığın yarasaları doğal ortamlarından çıkardığı ve onları meyve ağaçlarına ve domuzlarla aynı çiftliklerde yetişen ağaçlara doğru yönlendirdiği sonucuna vardı.

Stres altındaki yarasaların ise daha fazla virüs yaydığı görüldü. Yer değiştirmeye zorlanma ve normalde etkileşime girmeyecekleri bir türle yakın temas halinde olma durumu, virüsün yaralardan domuzlara ve daha sonra çiftçilere sıçramasına izin verdi.

NİPAH VİRÜSÜNÜN KAYNAĞI NE?

Wuhan’daki yeni tip corona virüs örnekleri ilk inceleyenlerden bir olan Taylandlı virolog, Supaporn Wacharapluesadee, meyve yarasalarının Nipah virüsünün doğal konağı olduğunu belirtiyor.

Nipah virüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırma ve geliştirme fonlarına nasıl öncelik verileceğine karar vermek için halk sağlığı acil durumlarına neden olabilecek geniş bir bulaşıcı hastalık listesinin ilk 10'unda yer alıyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nipah virüsüne (NİV) yakalanan biri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk ve nöbetlere ve ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları yaşıyor.

Hastalığın 45 günlük kuluçka süresinin belirtileri arasında baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir.

NİPAH VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Nipah enfeksiyonu için spesifik bir ilaç veya aşı henüz bulunmadı. Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

BİYOTERÖRİZM POTANSİYELİNE SAHİP

Öte yandan, Nipah virüsü çok tehlikeli olduğu için dünyanın dört bir yanındaki hükümetler tarafından biyoterörizm potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor ve yalnızca bir avuç laboratuvarın onu kültürlemesine, büyütmesine ve depolamasına izin veriliyor.

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08/09/2021 10:55