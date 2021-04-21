Hindistan'da oksijen tankında sızıntı: 22 hasta hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 22 koronavirüs hastası oksijen tankında sızıntı meydana gelmesi nedeniyle oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

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21/04/2021

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Hindistan'da oksijen tankında sızıntı: 22 hasta hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 22 koronavirüs hastası oksijen tankında sızıntı meydana gelmesi nedeniyle oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

 Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, eyaletin Nashik bölgesinde Kovid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde hastalara oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu söz konusu hastalara yaklaşık yarım saat oksijen verilemedi. 22 hasta hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.

21/04/2021 15:25
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TAGS: Hindistan, koronavirüs, oksijen tüpü
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