Hindistan’da ‘ölümcül siyah mantar’ paniği

Kalabalık nüfusuyla koronavirüsle mücadele eden ülkelerin başında gelen Hindistan'da Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül siyah mantar hastalığının da görülmeye başlandığını ve durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

DSÖ'nin Kovid-19 teknik ekibinden Maria Van Kerkhove "Hindistan varyantının bulaşıcılığının arttığını tespit ettiklerini söyledi. Kerkhove "Ön çalışmalar artan bulaşıcılık gösterse de bu virüs varyantıyla ilgili daha çok bilgiye ihtiyacımız var" dedi. DSÖ'nün önde gelen bilim insanlarından Soumya Swaminathan da varyantın bulaşıcılığını, oluşan hastalığın ağırlığını ve aşı olan kişilerin varyanttan etkilenip etkilenmediğini tespit için Hindistan'da araştırmalar yapıldığını söyledi.

ÖLÜMCÜL SİYAH MANTAR HASTALIĞI

Doktorlar Pazartesi günü, Hindistan'da giderek artan sayıda mevcut ve iyileşmiş Kovid-19 hastasının ölümcül ve nadir görülen bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını söyledi. Sağlık görevlileri tarafından 'kara mantar' olarak adlandırılan mukormikoz, genellikle bağışıklık sistemleri diğer enfeksiyonlar nedeniyle zayıflamış hastalarda agresif olarak görülüyor.Eyaletin Kovid-19 görev gücünün bir üyesi olan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Atul Patel AFP'ye verdiği demeçte, "İyileşme sonrası Kovid-19 hastalarında mukormikoz enfeksiyonu vakaları, pandemiden önce bildirilenlerden yaklaşık dört ila beş kat daha fazla" dedi.

Mumbai Polis Teşkilatı danışmanlarından Khusrav Bajan, Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'nin bulunduğu batı eyaleti Maharashtra'da 300'e yakın vaka tespit edildiğini söyledi.Devlet hastanelerinden alınan verilere göre, Gujarat'ın en büyüğü Ahmedabad da dahil olmak üzere dört şehrinde de şu ana kadar 300 vaka bildirildi.Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede hızla yayılmaya başlayan ölümcül siyah mantarın nasıl tedavi edileceğine dair yeni bir tavsiye yayınladı.Batı eyaleti, hükümet hastanelerine vakalardaki artışla birlikte 'siyah mantar' kapmış hastalar için ayrı tedavi koğuşları kurma talimatı verdi.Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), Twitter'da yayınlanan bir tedavi çizelgesinde, "Mukormikoz, eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir" dedi.

ICMR, Kovid-19 hastalarının mantar enfeksiyonuna yakalanmaya daha yatkın olduğunu belirtti ve diyabeti olanlar, virüs tedavisi sırasında steroid kullananlar ve hastanede yoğun bakım ünitelerinde uzun süre kalanların yüksek risk altında olduğunu ekledi.Tedavi, tüm ölü ve enfekte dokuların cerrahi olarak çıkarılmasını ve bir dizi mantar önleyici tedavi uygulanmasını içeriyor.Bununla birlikte Mumbai'deki DY Patil Hastanesinde kulak, burun, boğaz uzmanı olan Yogesh Dabholkar, mantarla enfekte olanları tedavi etmek için kullanılan ilaçların pahalı olduğunu söyledi.

Tedavi ilaçlarından birinin de vakalardaki ani artış nedeniyle devlet hastanelerinde yetersiz kaldığını sözlerine ekledi.Bajan, "Ölüm oranı çok yüksek ... İyileşenler bile, ancak kapsamlı ve agresif bir ameliyatla iyileşiyor" dedi ve şöyle devam etti:"Bu, hızlı hareket eden bir enfeksiyon çeşidi. İki hafta içinde Bir virüsten çıkan ve mantar enfeksiyonuna dönüşüyor. Gerçekten çok kötü."

HİNDİSTAN'DA 4 EYALETTE KAPANMA KARARI

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, artan vaka sayıları nedeniyle Tamil Nadu, Racastan, Pondiçeri ve Karnataka eyaletlerinde kapanma tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Times of India'nın haberine göre, dört eyaletteki kapanma 24 Mayıs'a kadar sürecek. Birlik toprağı Delhi ile Uttar Pradeş ve Haryana eyaletlerinde uygulanmaya başlanan kapanma 17 Mayıs'a kadar uzatılırken, Uttarkand eyaletinde yarından itibaren 18 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kerala eyaletinde önceki gün 9 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Hindistan genelinde bir kapanma olmasa da söz konusu tedbirlerle başta vakaların yoğun olduğu eyaletler olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kapanma ve karantina tedbirleri uygulanıyor olacak.

Hindistan'da ilk olarak tespit edilen B.1.617 varyantı, DSÖ tarafından "küresel endişe verici varyant" olarak nitelendi. Varyantın yoğun bir şekilde takip edilip analiz edileceği belirtildi.

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11/05/2021 17:56