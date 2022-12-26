Hindistan'da sahte alkol ölümlerine karşı ucuz içki adımı

Son dönemde Hindistan'ın doğu eyaletlerinden Bihar'da sahte alkol tüketen en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti, içki içen bir kesimi tehlikeli kaçak viski tüketmekten vazgeçirmek için piyasaya yerel üretim bir ucuz alkol çeşidi sürmeyi planlıyor.

Times Now'ın bildirdiği üzere Pencap Eyalet Başkanı Bhagvant Singh Man yönetimi kısa süre önce Yüksek Mahkeme'yi, ev yapımı viski yerine daha sağlıklı bir alternatif olarak halka "ucuz bir yerel üretim içki çeşidi vermek istediğine" dair bilgilendirdi.

Haber kuruluşu bu bilgilendirmenin Aam Aadmi Partisi yönetimindeki eyalete bağlı Tüketim Vergileri ve Vergilendirme Dairesi tarafından bir beyannameyle yapıldığını belirtti. Habere göre aynı duruşmada üst düzey avukat Ajit Sinha mahkemeye, polisin yasadışı içki üretim tesislerini belirleyip imha etmek için yerel düzeydeki istihbaratı da güçlendirdiğini söyledi.

Hindistan'ın, 6 yıldan beri alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu doğu eyaleti Bihar'da aralık ortasında sahte içki tüketen en az 39 kişi öldü, çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

Bazıları günlerdir hasta olan kurbanların çoğunun, Bihar'ın Chapra şehrindeki bir hastaneye varmadan öldüğü açıklandı. Bölge yönetimi satıcının izini sürmek için etkilenen köyleri gezmek ve ailelerle buluşmak üzere ekipler oluşturdu.

The Strait Times, sahte alkolün 2017 ve 2021 arasında 5 bin 900 kişinin hayatına mal olduğunu belirterek bu ölümlerin 780'inin Pencap'ta gerçekleştiğini ekledi.

Haberde ayrıca yetkili damıtma tesislerinde üretilen ve Mart 2023'e gelindiğinde piyasaya çıkması beklenen içkinin yüzde 40 alkol içereceği de bildirildi.

Sahte içkilerle kıyaslandığında, bu içkinin 180 mililitrelik kesesi 25 Rupi'ye (yaklaşık 6 TL) mal olacak. Haberde, ölümcül olması muhtemel 1 litre sahte içkinin fiyatının yaklaşık 100 Rupi (yaklaşık 23 TL) olduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme'de Pencap yönetimini temsil eden avukat Ajay Pal, The Straits Times'a, "Sahte içki trajedilerinde ölenler çoğunlukla yoksul ve işçi sınıfına mensup ve bu kişilerin güvenli ve iyi içkiye verecek paraları olmadığından bu ucuz sahte içkilere yöneliyorlar" dedi.

2020'de, en az 104 kişi tağşiş edilmiş alkol içmekten hayatını kaybetti. Bu gibi durumlarda aileler yasal kovuşturma korkusuyla tıbbi yardım almakta tereddüt ettiğinden ölü sayısı genellikle artıyor.

Bu yıl temmuzda batıdaki Gucarat eyaletinde en az 20 kişi sahte içki içtikten sonra hayatını kaybetmişti. Yetkililer, sahte içki yapımında kimyasal bir tesisten çalınan endüstriyel metil alkolün kullanıldığını açıklamıştı.

Alkol satışı ve tüketiminin yasaklandığı Başbakan Narendra Modi'nin memleketinde sadece yönetim tarafından verilen bir izin belgesine sahip olanlar alkol tüketebiliyor.

İçki içen çok az kişinin markalı içkileri karşılayabildiği Hindistan'da, yasadışı üretilen ve halk arasında sahte içki ya da yerel içki diye adlandırılan alkolden kaynaklı ölümler yaygın.

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26/12/2022 22:41