Hindistan'da sahte içkiden 31 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın doğusunda sahte içkiden en az 31 kişi öldü, 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer sahte içki tüketen 31 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.

Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

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15/12/2022 14:01