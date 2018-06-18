HABER KIBRIS

Hindistan’da sel felaketi

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18/06/2018

Hindistan’da sel felaketi
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Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 17 kişinin öldüğü belirtildi.

Assam Yönetimi Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülkenin birçok bölgesinde su taşkınlarına yol açtı.

Assam’da son 4 günde 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 500 kişinin sellerden etkilendiği bildirildi.

Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurların diğer bölgelerde de etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

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TAGS: Hindistan, sel, felaket, muson yağmurları, haber
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