Hindistan'da sel felaketi! Can kayıpları artıyor

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde son 2 günde 17 kişi yaşamını yitirdi.

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29/09/2021

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Hindistan'da sel felaketi! Can kayıpları artıyor

Hindistan Times'ın haberine göre, ülkenin güneybatısında bulunan Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışlar ile mücadele sürüyor. "Gulab" kasırgasının etkisi altındaki eyaletin merkezinde 10, Vidarbha'da 6 ve Nashik'te 1 kişi şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde hayatını kaybetti.

Öte yandan yağışlar sonrası eyaletteki barajların neredeyse tamamında doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı ve birçoğunun taştığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerin de katıldığı kurtarma çalışmaları devam ederken, baraj yakınlarında çok sayıda köy tahliye edildi.

29/09/2021 10:07
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TAGS: Hindistan, sel felaketi, haber
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