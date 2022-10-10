Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle son 48 saate 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Uttar Pradesh eyaletinde şiddetli yağışın sebep olduğu farklı kazalarda 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

Eyalet polis yetkilisi Prabhu N Singh, "Son 48 saate şiddetli yağmur nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Singh, eyaletin Bahraich, Shravasti ve Balrampur bölgelerinde sel ve yağıştan etkilenen çok sayıda kişi olduğunu söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de de bir evin çökmesi sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun yağış nedeniyle Yeni Delhi'de trafik sıkışıklığı ve birçok alanda su birikintisi meydana geldi.

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10/10/2022 13:19