Hindistan’da tapınakta izdihamda en az 3 kişi öldü

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

ads ads ads ads
08/08/2022
tak

ads
Hindistan’da tapınakta izdihamda en az 3 kişi öldü

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

The National News’ün haberine göre, ibadet etmek isteyen Hindular, Rajasthan eyaletinin Sikar bölgesindeki Lord Krishna tapınağında bir araya geldi.

Emniyet yetkilileri, tapınağın giriş kısmında uzun kuyruklar oluştuğunu ve kapıların açılmasıyla izdiham yaşandığını söyledi.

En az 3 kadının hayatını kaybettiği izdihamda, birçok kişinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Narendra Modi, izdihahmda ölenler için taziyelerini iletti.

08/08/2022 14:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hindistan, tapınak, izdiham,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.