Hindistan’da tapınakta izdihamda en az 3 kişi öldü
Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
08/08/2022
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Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
The National News’ün haberine göre, ibadet etmek isteyen Hindular, Rajasthan eyaletinin Sikar bölgesindeki Lord Krishna tapınağında bir araya geldi.
Emniyet yetkilileri, tapınağın giriş kısmında uzun kuyruklar oluştuğunu ve kapıların açılmasıyla izdiham yaşandığını söyledi.
En az 3 kadının hayatını kaybettiği izdihamda, birçok kişinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Başbakan Narendra Modi, izdihahmda ölenler için taziyelerini iletti.