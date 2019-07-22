Hindistan’da telekomünikasyon binasında yangın!

Hindistan’da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı. Yoğun dumandan korunmak için insanların balkonlara çıktığı görüldü.

Yangın, Mumbai şehrindeki Bandra bölgesinde bulunan MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin binasının 3'üncü ve 4'üncü katlarında, yerel saatle 15.00 sıralarında çıktı. 14 itfaiye yangın bölgesine sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yoğun dumandan kaçan insanların balkonlara sığındığı görüldü.