Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu 15 kişi öldü

ads ads ads ads
24/02/2024

ads
Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu 15 kişi öldü

Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde, kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücü, direksiyonu gölete kırdı.

Ters dönerek göletin çamurlu suyuna batan traktörün römorkunda, ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

24/02/2024 10:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hindistan’da traktörün gölete devrilmesi sonucu 15 kişi öldü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.