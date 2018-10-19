Hindistan'da tren faciası

Edinilen bilgiye göre, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Amritsar kentinde Ravan Dahan festivalini izlemek isteyen seyirciler tren raylarına oturdu. Bu sırada gelen tren kalabalığa daldı.

Seyircilerin kutlamaların gürültülerinden dolayı yaklaşan trenin sesini duymadıkları ve kazada 50 kişinin öldüğü, en az 300 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Amritsar kazası sebebiyle çok üzüldüm. Yaşanan trajedi yürek parçalayıcı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralananların da en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum. Yetkililerden gerekenleri en kısa sürede yapmalarını istedim" ifadelerini kullandı.