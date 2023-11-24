Hindistan'da tünelde mahsur kalan işçilere, ruh sağlıklarını korumak için oyun gönderilecek

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere, ruh sağlıklarının korunabilmesi için çeşitli oyunlar gönderilmesi planlanıyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Uttarakhand'da tünelde mahsur kalan işçilere ilişkin kurtarma çalışmalarının 12. gününde açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, söz konusu işçilerin ruhsal olarak sağlıklı kalabilmesi için satranç ve kağıt oyunları göndermeyi planladıklarını belirtti.

Olay yerinde bulunan psikiyatrist Dr. Rohit Gondwal, kurtarma çalışmalarının zaman alacağını söyleyerek, "İşçilerin stres atmalarına yardımcı olmak için satranç tahtaları ile oyun kartları göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

-Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini açıklamıştı.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.