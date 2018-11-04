Hindistan'da uzun süredir aranan 'insan-yiyen' kaplan öldürüldü

'İnsan-yiyen' sıfatıyla tanımlanan, T-1 adlı altı yaşındaki kaplan, iki yıldır ülkenin batısındaki Maharaştra Eyaleti'ndeki ormanlarda, onu bulmaya çalışan görevlilerden kaçmayı başarıyordu.

Hayvan hakları eylemcileri kaplanın kurtarılması için kampanya yürütüyordu.

Yargıtay ise korucuların ateş etmeye zorlanması durumunda bu kararın karşısında durmayacağını açıklamıştı.

Yaban hayat görevlileri geçen ay, hayvanı cezbetmek için bölgede koku kullanmaya başladı.

Hindistan Orman İşletme Müdürlüğü açıklamasında, kaplanı gören köylülerin yetkililere haber verdiğini, bunun üzerine Cuma günü bir ekibin hem bayıltıcı silah hem de ateşli silahla kaplanın görüldüğü yere gittiğini aktardı.

Açıklamada, kaplanın görüldüğünde ilk olarak bayıltıcı silahla vurulduğu ancak ekibin aracına saldırmaya çalışması ardından ateşli silahla, tek kurşun atışıyla öldürüldüğü belirtildi. Hayvana şimdi otopsi yapılacak.

Kaplanın 2016'dan bu yana 12 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor.

Kaplan son olarak Ağustos ayında, o dönem dokuz aylık olan yavrularıyla birlikte, Yavatmal bölgesindeki Pandharkavada kasabası yakınlarında üç kişiyi öldürmüştü.

Olay, 5000 bölge sakininde büyük korkuya neden olmuş, bölgedeki çiftçiler ve çobanlara, tarlalardan ve ormanlardan evlerinde dönme çağrısı yapılmıştı.

Köylülerden ayrıca topluca gezmeleri, geniş açık alanlardaki tarlalara gitmemeleri istenmişti.

Kaplanı yakalama planı kapsamında ağaçlara bağlanan at ve keçi kuklalarının içine 100 adet kamera yerleştirilmişti.

Bazı ağaçların üzerine kurulan platformlardan 24 saat gözetleme yapılıyordu.

Bunun yanında korucu ekipler silahlı olarak sürekli devriye geziyordu.