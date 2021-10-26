Hindistan’da vaka sayısı 238 gün sonra en düşük seviyede

Hindistan’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 238 günün en düşük seviyesine indi.

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26/10/2021

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Hindistan’da vaka sayısı 238 gün sonra en düşük seviyede

Hindistan’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 238 günün en düşük seviyesine indi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka görülürken, salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 202 bin 202’ye ulaştı.

Günlük vaka sayısının son 238 günün en düşük seviyesinde olduğu aktarıldı.

Can kayıplarının çoğu Kerala'da

Virüs nedeniyle 356 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 455 bin 68’e ulaştı.

Ölümlerin çoğu Kerala eyaletinde görüldü.

Toplamda virüs bulaşan 33 milyon 583 bin 318 kişi iyileşirken, son 24 saatte 15 bin 951 kişinin sağlığına kavuştuğ.

26/10/2021 12:38
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TAGS: Hindistan, koronavirüs
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