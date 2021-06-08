Hindistan’da yangın: 18 ölü

Hindistan’ın Pune şehrindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 18 işçi hayatını kaybetti.

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08/06/2021

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Hindistan’da yangın: 18 ölü

Hindistan’ın Pune şehrindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 18 işçi hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre, Hindistan'ın Pune şehrinde, Pirangut endüstri bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 37 işçiyi kurtarmak için tesisin duvarlarını yıktı.

2 bin 800 dolar tazminat 

Yetkililer, işçilerden 18'inin yangında öldüğünü açıkladı.

İşçiler için taziyelerini bildiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölenlerin ailelerine 2 bin 800 dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

08/06/2021 13:05
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TAGS: Hindistan, yangın
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