Hindistan'da yangın: 4 ölü
Hindistan'ın Mumbai kentinde bir hastanede yangın çıktı. 4
28/04/2021
Hindistan'ın Mumbai kentinde bir hastanede yangın çıktı. 4 hastanın hayatını kaybettiği yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’deki Mumbra bölgesinde özel bir hastanede yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 4 hasta hayatını kaybederken, 20 hasta ise tahliye edildi.
İki itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve nedeni araştırılıyor.
Geçen hafta çıkan yangında 13 hasta yaşamını yitirdi
Geçtiğimiz hafta Hindistan’ın Virar bölgesinde COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.