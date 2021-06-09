Hindistan'da yıldırım 27 can aldı

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09/06/2021

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Hindistan'da yıldırım 27 can aldı

Hindistan'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi.

Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

09/06/2021 09:12
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TAGS: Hindistan, yıldırım
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