Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

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03/09/2023

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Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

 Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Khurda bölgesinde 3 kişinin de yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi.

Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

03/09/2023 16:09
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TAGS: Hindistan, ölü, yıldırım
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