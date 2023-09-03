Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

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03/09/2023

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Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Khurda bölgesinde 3 kişi de yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olaylar bekleniyor.

Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

 

03/09/2023 18:26
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TAGS: Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü
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