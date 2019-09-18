Hindistan'da yıldırımlar 18 can aldı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere düşen yıldırımlar sebebiyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı PressTrust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Bihar Afet Yönetim Departmanından yapılan açıklamada, Gaya ve Kaimur'da 3’er, Patna, Bhojpur, East Champaran, Siwan ve Arwal'da 2'şer, Katihar ve Jehanabad'da birer kişi yıldırım çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, dünden bu yana eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu kaydetti.

UttarPradeş eyaletinde ise 8 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor.

18/09/2019 19:36