Hindistan'da ''yok artık'' dedirten maske cezası

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da, polisin maske takmadığı gerekçesiyle bir vatandaşın eline çivi çaktığı iddia edildi.

Salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan, bu sefer polis şiddeti ile gündemde.

Russia Today'de yer alan habere göre, ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan bir kişi maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Pandemi önlemleri kapsamında yürürlüğe konulan maske yasağını delen vatandaş ise akıllara durgunluk verecek bir cezaya çarptırıldı.

Eyaletteki Bareilly şehrinin bir sakini olan 28 yaşındaki adam polisin ceza olarak eline çivi çaktığını açıkladı.

Facebook ve Twitter'da dolaşan bir videoda söz konusu vatandaşın elinden büyük bir çivi çıkmış olarak görüldüğü görüntüler yer aldı.

28 yaşındaki adamın annesi oğlunu aramak için saatler harcadığını ve sonunda onu elleri ve ayakları çivilenmiş halde bulduğunu iddia etti.

Kısa sürede ülke gündemine oturan olay sonrası başlatılan soruşturmanın sonuçları ise tam tersi bir iddiayı dile getiriyor.

Polis Kıdemli Müfettişi Rohit Singh Sajwan, soruşturmanın adamın iddiasının yanlış olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Açıklamada söz konusu şahsın bir polis memuruna saldırı olayında tutuklanmaktan kaçınmak için yaraları kendisine verdiğini iddiasına yer verildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 847 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 369 bin 93'e, toplam can kaybı ise 315 bin 235'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 633 bin 951'e çıkarken 2 milyon 419 bin 907 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Bu habere tepkiniz:



27/05/2021 18:01