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Hindistan'da zehirli gaz nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

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06/01/2022

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Hindistan'da zehirli gaz nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da, endüstri tesisindeki tankerden sızan zehirli gaz nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Meydana gelen olayda 25 kişi hastaneye sevk edildi.

Emniyet yetkilisi Mahesh Patel, Gucarat'ın Surat kentinde bulunan endüstri tesisindeki tankerden zehirli gaz sızdığını açıkladı.

Patel, gazdan etkilenen 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre zehirli gaz, tankerin sürücüsünün aracında kalan kimyasal atıkları tahliye ettiği sırada sızdı. Bu sırada tesiste uyuyan işçiler gazdan etkilendi.

Ülkenin Andhra Pradeş eyaletinde 2020'de bir fabrikada zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 12 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

06/01/2022 18:45
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TAGS: Hindistan’da zehirli gaz nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
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