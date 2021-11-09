Hindistan'da Zika alarmı: 89 kişide tespit edildi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur şehrinde 89 kişide Zika virüsüne rastlandı. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath temizlik çalışmalarının hızlandırması talimatını verdi.

BBC'nin haberine göre, Kanpur'daki sağlık görevlisi Dr. Nepal Singh, bölgedeki vakalarda artış olduğunu belirterek şehirde 17'si çocuk 89 kişinin Zika virüsü testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Singh, salgının yayılmasını kontrol altına almak için ekipler oluşturduklarını aktardı.

Uttar Pradesh eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, enfeksiyonun şehirde "hızla yayıldığını" ifade ederek yetkililere temizlik çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdi.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, Kanpur şehrinde ilk vakanın 23 Ekim'de tespit edildiğini ve vakaların o zamandan beri arttığını belirtti.

Zika virüsü

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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09/11/2021 10:20