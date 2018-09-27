Hindistan'da zina suç olmaktan çıkarıldı

Hindistan'da yüksek mahkeme, 'sömürge dönemi kanunu' olarak nitelendirdiği ve evlilik dışı cinsel ilişki olarak tanımlanan zinanın suç kapsamına alınmasının kadınlara karşı ayrımcılığa yol açtığına hükmederek suç olmaktan çıkardı.

Hindistan'da neredeyse yüz yıldır var olan kanuna göre, 'kocasının izni olmadan bir kadınla birlikte olan her erkek' bu suçu işlemiş sayılıyor ve 5 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

"GERİCİ BİR ADIMDIR"

5 yargıçtan oluşan yüksek mahkeme heyeti, yayınladıkları kararda "Zinayı bir suç olarak değerlendirmek gerici bir adımdır" ifadeleri kullanıldı ve bu yasanın erkeklerin yararına olduğu vurgulanarak kadınların bu 'arkaik yasada' şikayette bulunamayacağı gibi zinadan sorumlu tutulamayacağı da belirtildi.

"KADINLAR, ERKEKLERİN MÜLKÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Mahkeme ayrıca, yasaların kadınları onur ve bireysel seçimden mahrum bıraktığını ve onları erkeklerin mülkü olarak gördüklerini söyledi.

Bu yılın başında ise bir vatandaş tarafından verilen dilekçede, zinayı suç sayan kanunun ayrımcılığa yol açtığı belirtilmişti.