Hindistan'dan “dünyanın ilk DNA bazlı” aşıya acil kullanım izni

Hindistan "dünyanın ilk DNA bazlı" yeni tip koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hint ilaç firması Zydus Cadila tarafından geliştirilen üç dozluk ZyCoV-D aşısının acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.

Açıklamada, acil kullanım onayı alan DNA bazlı ZyCoV-D aşısının "spike" proteini ürettiği ve COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirdiği kaydedildi.

ZyCoV-D aşısının COVID-19'un mutasyonlarına karşı da etkili olduğu vurgulanan açıklamada, aşının yetişkinlerin yanı sıra 12-18 yaş grubundakilere de yapılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, 28 binden fazla gönüllünün katıldığı Faz 3 çalışmalarının ilk sonuçlarına göre ZyCoV-D aşısının yüzde 66,6 etkililiğinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 6 aşı bulunuyor

Hindistan'da şimdiye kadar kullanım onayı alan 6 COVID-19 aşısı bulunuyor.

Ülkede 570 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı, mayısta 414 binlerde zirveyi gören COVID-19 vaka sayısı son bir haftadır 40 binin altında seyrediyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 32,3 milyonu aştı, salgın nedeniyle 433 bin 998 kişi hayatını kaybetti.





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21/08/2021 13:55