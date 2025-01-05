Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
05/01/2025

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan yoğun sis, 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkentte yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Şehri kaplayan sis nedeniyle 45’in üzerinde uçuş iptal edilirken 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca 80'den fazla tren seferinde de gecikmeler oldu.

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’yi kaplayan sis 400’den fazla uçuşu etkiledi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.