Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi öldü, 12 kişi kayboldu

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yetkililere göre, yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 8 kişi öldü ve 12 kişi de kayboldu. Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, daha fazla kayıp olmasından endişe edilen Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Yağışların azaldığını, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini bildiren yetkililer, ölü sayısının da artmasından endişe ediyor.

İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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17/10/2021 17:18