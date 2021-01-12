Hindistanlı kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla dünya rekoru kırdı

Hindistan Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla tarihe geçti.

Bu uçuş aynı zamanda, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş oldu.

Dört kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD'nin San Francisco kentinden Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdü.

Uçuşun ilk ayağını gerçekleştiren kaptan pilot Zoya Aggarwal, CNN'e "Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık" dedi.

Uçuşun ikinci ayağının sorumlusu olan pilot Thanmei Papagari ise "Kadın pilotlar olarak bunu başarabileceğimizi kanıtladık" diye konuştu.

'Ailem pilot olmama karşı çıktı'

288 yolcusuyla Pazartesi sabahı San Francisco'dan yerel saatle 03.07'de kalkan uçak, Kuzey Kutbu'nu geçerek 16.37'de Kempegowda Havalimanı'na indi. Pilotlar havalimanında çiçeklerle karşılandı.

10 yıllık pilot olan ve 8.000 saatlik uçuş deneyimi bulunan kaptan pilot Aggarwal, "Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun bir süre işsiz kaldım. Çünkü kadın pilotlar iş bulamıyordu. Ailem başta pilot olmama izin vermedi. Anneme pilot olmak istediğimi söylediğimde ağladığını hatırlıyorum. Çünkü toplumumuzun gözünde erkeklerin gölgesinden yürümem bekleniyordu" dedi.

Papagari ise bu uçuşun kadınlara esin kaynağı olacağını ve yeni fırsatlar yaratacağını belirterek "Havacılığın erkeklerin hakimiyetindeki bir alan olduğu anlayışı değişiyor. Artık pilot olarak görülüyoruz. Hiçbir farkımız yok" diye konuştu.

Hindistan'daki kadın pilotların oranı ABD'dekinin üç katı

Hindistan, dünyada en fazla kadın pilotun olduğu ülke.

Ülkedeki pilotların yüzde 12'si kadın. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran yüzde dört.

2017'de Air India, dünyanın çevresinde kadın pilotlarla ilk uçuşu gerçekleştiren havayolu şirketi olmuştu. Kadın pilotlar Yeni Delhi'den San Francisco'ya uçmuştu.

BBC TÜRKÇE

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12/01/2021 11:38