Hint doktor panter ve jaguarıyla savaşın ortasında kaldı

Ukranya'da yaşayan Hint doktor evinde bir jaguar, bir panter ve üç köpek besliyor. Donbas'taki evinde bomba sesleri nedeniyle hayvanların korktuğunu söyleyen doktor Patil, et fiyatlarının ise dört katına çıktığını aktardı. Hint doktor hayvanları olmadan ülkeyi terk etmeyeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı birçok insanın hayatını değiştirdi. Sadece insanlar değil doğanın tamamı bu saldırılardan etkilendi.



Hindistanlı doktor Girikumar Patil'in hikayesi ise savaşın hem insanların hem hayvanların hayatını nasıl değiştirdiğini anlamak için iyi bir örnek oluşturuyor.



Girgumar Patil, başkent Kiev'deki hayvanat bahçesinden satın aldığı bir jaguar ve bir panterle Donbass bölgesinde yaşıyor. Ukrayna'ya 2007'de tıp eğitimi için gelen 40 yaşındaki Patil ülkede kalmayı tercih etmiş.



Ukranya'da ikinci kez savaşın arasında kaldığını belirten Patil hayvanları olmadan ülkeyi terk edemeyeceğini söylüyor. Biri 20 aylık diğeri 6 aylık iki vahşi kediyle yaşayan Patil yemek masrafı için bağış kampanyası başlattı.

YEMEKLER PAHALI, SAVAŞ KORKUTUCU

İki büyük kediyi beslemek için yakın zamanda 23 kilo koyun, hindi ve tavuk satın alan Patil fiyatların normalin dört katı olduğunu söyledi.

Yaşanan patlamalar nedeniyle hayvanların korktuğunu belirten Patil, "Artık çok daha az yemek yiyorlar" dedi.

Ortopedist olarak çalışan Patil savaşın başlamasıyla devlet hastanesinin kapandığını aktardı. Youtube yayınları da yapan Hint doktorun 85 bin abonesi bulunuyor.

Her zaman hayvanları çok sevdiğini söyleyen Patil, 2 büyük yırtıcı kedisinin yanısıra evinde 3 de köpek besliyor.



GÖRDÜĞÜ İKİNCİ SAVAŞ



Hint doktor 2014 yılında çatışmalar başladığında Luhansk'ta yeni doktorluğa başladığını ve Hindistan yemekleri yapan bir restoranın sahibi olduğunu söyledi. Savaş nedeniyle dükkanının yok olduğunu aktaran Patil daha sonra Ukrayna kontrolünde olan bir bölgeye taşınmış. Patil bu çatışmaların Ukrayna'da gördüğü ikinci savaş olduğunu belirtti.

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07/03/2022 13:28