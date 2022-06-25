Hint düğününde şok!

Hindistan'da bir düğün kutlamasında damat Manish Madheshia yanlışlıkla silahını arkadaşına doğrultmadan önce havaya ateş etti ve bir kurşun sıktı. Görüntüler, kurşunun Madheshia'in en yakın arkadaşı Yadav'a çarptığı anı ortaya çıkardı ve Yadav birden yere yığıldı.

Polisler ruhsatlı tabancaya el koydu ve Madheshia ile birkaç kişiyi sorgulanmak üzere gözaltına aldı. Yadav hastaneye vardığında onu oraya götürenler gözaltına alınmamak için kaçtı.Yadav'ın ailesi tanık ifadelerini polise teslim etti. Polis belgesinin gösterdiğine göre, dört mermili bir tabanca ve bir adet ateşsiz fişek ele geçirildi.

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25/06/2022 19:15