Hint keneviri soruşturmasında 3 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlıların 18 Haziran tarihinde saat 14.30’da Şht. Hüseyin Topal Sokak Ortaköy-Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyonda şüpheli görülen zanlı Gerald Tendar Musvaburi’in üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Batsıraı Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza’nın Küçük Kaymaklı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Çavuş, tutuklanan zanlı Masenda’nın ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Gri renk elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Batsıraı Denford Masenda’nın konu maddeyi 450 TL karşılığında zanlı Priviledge Chiwanza’dan aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlılar Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda’nın gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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19/06/2021 13:46