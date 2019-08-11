Hint polisi, dünyanın gözü önünde Müslümanları taradı

Hindistan'ın aldığı tek taraflı "Cammu Keşmir" kararı sonrası, Müslümanlar protestolar için sokaklara döküldü. Hindistan'ın sokağa çıkma yasağını aldırış etmeyen Müslümanlara, Hint güvelik güçleri ateş açarak karşılık verdi.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak Müslüman halk, Hindistan'ın aldığı tek taraflı kararları protesto etmek için sokaklara çıktı. BBC'nin çektiği ve yayınladığı görüntüde, Hint polisinin Keşmirli Müslümanların üzerine ateş açtığı ve biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor. Haberde kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.